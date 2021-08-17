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涉撒鹽虐殺蝸牛　理大生被捕

2021-08-17 列印
涉撒鹽虐殺蝸牛　理大生被捕
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　　理大生涉以鹽撒向蝸牛，致其脫水而死，昨晚被警方拘捕，涉嫌殘酷對待動物。

　　本月四日傍晚，有巿民途經尖沙嘴東部東海商業中心近噴水池一處草地，發現一名中年漢手持一包食鹽撒向地上，當時有少量蝸牛在雨後走出泥土爬行，被鹽撒中身體，很快因脫水而死，只剩下空殼。途人驚覺該男子正在虐殺蝸牛，上前質問，對方辯稱蝸牛「危害生態」，故消滅牠們。中年漢無視別人勸阻，繼續撒鹽，更特意擺姿勢讓人拍照。有人把照片放在網上公開，警方根據網上資料，懷疑相中人涉嫌殘酷對待動物，昨晚九時許掩至尖沙嘴山林道疑犯寓所調查，拘捕該涉嫌虐蝸牛男子。據悉，被捕男子為理大生。



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