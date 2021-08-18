﻿明早舉行 彌敦道廣東道觀賞最佳 東奧港將凱旋大巡遊

香港代表隊在東京奧運勇奪一金兩銀三銅，締造香港體育史上最佳戰績，市民明早有機會一睹各運動英雄的風采。港府本周四上午舉行奧運會健兒巴士巡遊，屆時兩輛開篷巴士將由紅磡出發，前往西九文化區戲曲中心，市民沿途可與健兒見面。據悉，獲乒乓球女子團體賽銅牌的杜凱琹、李皓晴及蘇慧音將參加這次凱旋巡遊；兩面銀牌得主、本港女飛魚何詩蓓，以及空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳亦可能現身。為讓市民一睹香港運動員的風采，政府與港協暨奧委會安排港隊健兒，將於明日上午參與巴士巡遊，出席者包括出戰東奧的港隊健兒及教練，還有港協暨奧委會及十四個體育總會的代表。據悉，乒乓球女子團體賽獲銅牌的杜凱琹、蘇慧音、李皓晴等將出席；同時，奪得兩名銀牌的何詩蓓、空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳等身在香港，均可能出席。不過，花劍金牌得主張家朗、銅牌得主、「牛下女車神」李慧詩，以及重劍代表江旻憓等，目前身在內地備戰全運會，未能參與。張家朗李慧詩備戰全運缺席政府指，運動員等人將分乘兩輛開篷巴士，由紅磡香港體育館出發，途經暢運道、柯士甸道、覺士道，拐入佐敦道及彌敦道，再轉向梳士巴利道、九龍公園徑、北京道、九龍公園徑及廣東道，到達終點站戲曲中心，全長四點六公里，歷時三十分鐘，然後在戲曲中心出席返港歡迎儀式。據悉，行政長官林鄭月娥將出席儀式。開篷巴士大約上午九時四十分抵達佐敦道與彌敦道交界，隨後沿彌敦道南行，並途經海港城附近一段廣東道。政府說，巴士巡遊的最佳觀賞位置為沿彌敦道和廣東道，歡迎市民在上述位置揮手歡呼支持香港健兒，分享他們取得佳績的喜悅。此外，為減低新冠肺炎在社區的隱形傳播風險，政府建議市民出席巴士巡遊活動時，須遵守相關防疫規定，保持適當社交距離。