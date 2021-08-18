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﻿恒基今發1930萬 獎勵奧運健兒

2021-08-18 列印
　　恒基地產今日舉行頒獎禮，向東京奧運贏得金銀銅牌和打入八強的健兒頒發獎金，以作表揚，總金額超過一千九百三十萬元。多名港隊星將包括勇奪兩銀的「女飛魚」何詩蓓、乒乓女團收穫銅牌的李皓晴、杜凱琹、蘇慧音等，將會出席頒獎典禮，隨後會與市民互動環節，市民可於早上十時排隊領取門票，與運動員互動。

　　恒地今日下午三時在國際金融中心商場一樓中庭舉辦「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮，主禮嘉賓有民政事務局局長徐英偉、恒基兆業地產集團主席李家誠、港協暨奧委會會長霍震霆、體院董事局主席林大輝。典禮結束後，運動員會與公眾互動，市民可親身向港隊運動員送上祝福和打氣，出席運動員包括何詩蓓、李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、謝影雪、鄧俊文及黃鎮廷等。



　　恒基指，互動環節將於下午四時十五分舉行，門票於今日早上十時於ifc中庭免費派發，名額限六十個，先到先得，每人限領一張。
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