本港連續十一日本地「零確診」記錄斷纜，機場國泰航空貴賓室一名女侍應覆檢後確診新冠肺炎，帶有Delta變種病毒，暫列源頭不明本地個案。當局表示，患者在接待轉機旅客時受到感染的風險較大，但貴賓室近一星期訪客名單涉三千名轉機旅客，坦言難以追蹤病毒來源，故呼籲機場員工盡快接種疫苗。新增本地個案是居於東涌逸東（二）邨美逸樓的四十七歲女子，在機場國泰航空貴賓室「寰宇堂」任職樓面，向轉機及離港旅客派送食物，上周六仍有上班，未有接種疫苗。患者有三十名密切接觸者須送檢疫，而政府前晚圍封美逸樓，未有發現個案。張竹君：難追蹤病毒來源衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，病人原先打算在周日接種第一劑疫苗，但向私家醫生提及輕微咳嗽持續一個月後，被醫生建議先檢測及照肺片，其後急症室檢測結果呈初步陽性，並有低燒。她稱，由於病人病毒量上升，並沒有抗體，加上過去幾周的定期檢測結果均為陰性，判斷病人是近期受感染，咳嗽未必與肺炎有關。張表示，患者在接待轉機旅客時受到感染的風險較大，已取貴賓室訪客名單，但涉及七千人，近一星期亦曾接待三千人，坦言追蹤困難，正等待基因排序結果，以分析會否與其他個案相關。患者在潛伏期內主要上班、在家和與家人行街，上下班分別乘搭龍運巴士S65和N64路線，或與同事乘坐的士，其曾到訪的十五個地方已納入強制檢測名單。根據機管局現行措施，由本月一日起，所有機場員工進入機場禁區時必須出示已完成接種兩劑疫苗，或接受檢測有效陰性結果的證明。此外，本港新增兩宗輸入個案，分別由英國及阿曼經杜拜抵港，均帶有L452R變種病毒株，前者曾在英國接種兩劑復必泰疫苗。