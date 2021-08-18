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美股中段跌296點

2021-08-18 列印
　　阿富汗政權落入塔利班手中，中東地緣局勢不穩，令美股昨晚早段受壓。杜指中段報三五三二八點，跌二百九十六點；納指則報一四六三六點，跌一百五十六點。滙控美國預託證券價格見四十三點四八港元，跌零點三七港元；騰訊則見四百四十點三一港元，升五點三一港元。



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