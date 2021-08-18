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校巴業稱四成保母因打針辭職

2021-08-18 列印
■有校巴公司指出，有四成校巴保母因打針而辭職。
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　　教育局要求由九月一日起，校巴司機及跟車保母等非教學職員須接種疫苗，否則每兩周自費檢測一次。公共巴士同業聯會副主席鄧子強指，公佈過於倉卒，業界難以做到，公司旗下有四成保母因而辭職，冀局方給予更多時間，讓僱主游說員工打針或另聘人手。

　　鄧子強表示，業內有約五千輛校巴，校巴司機連保母全職及兼職有約兩萬人，當中有三成從業員未打針，部份人因年過六十歲，即使僱主提供假期及津貼等谷針，但僱員寧願辭職也不考慮打針。



　　鄧子強指，公司旗下五十名校巴保母中，已有二十名因強制接種疫苗要求而辭職，佔大約四成人，現時每部校巴每月收入約一至二萬元，實在難以負擔員工每月四百八十元的檢測費。

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