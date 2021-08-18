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初生江豚擱淺死亡

2021-08-18 列印
初生江豚擱淺死亡
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　　一條初生江豚昨天被發現在香港仔南避風塘擱淺死亡，為本年度第二十六宗鯨豚擱淺個案。香港海洋公園保育基金接報到場，人員視察後指，擱淺的為一條雌性初生江豚，身長約七十三厘米，屍體屬中度腐爛。保育基金將海豚帶回海洋公園作詳細解剖及化驗。

　　保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，可致電一八二三熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。



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