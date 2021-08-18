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馬會IT工程完成 恢復投注服務

2021-08-18 列印
　　馬照跑。馬會宣佈，由星期日起的資訊科技工程已完成，一度暫停的數碼投注及轉帳服務，提早在昨天下午二時恢復，電話投注及投注站就在下午三時開始服務，電話投注自動服務系統也同樣於三時起投入正常服務，感謝市民體諒。馬會早前表示，須展開一項全面資訊科技工程，並跟進八月十三日的網絡設備故障事件，以加強資訊科技系統韌性。原定昨日舉行的六合彩攪珠順延至周四舉行。



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