《反制裁法》納入《基本法》 人大周五表決

特首林鄭月娥表示，初步討論本地立法工作的框架，但未有具體時間表。
正在北京的全國人大常委譚耀宗預料，有關決定將會通過，但會議無討論立法具體內容或時間表。此外，會議亦會審議人口與計劃生育法修正草案、個人信息保護法等草案。
特首表示，本屆立法會任期將於十月結束，本地立法亦要諮詢，時間非常緊迫。她透露，近日與不同商會交流，認為其對《港區國安法》的憂慮已有所消除，鑑於《反外國制裁法》或再引起憂慮，因此她支持透過本地立法的方式，在港實施。
香港代表隊在東京奧運勇奪一金兩銀三銅，締造香港體育史上最佳戰績，市民明早有機會一睹各運動英雄的風采。港府本周四上午舉行奧運會健兒巴士巡遊，屆時兩輛開篷巴士將由紅磡出發，前往西九文化區戲曲中心，市民沿途...
2021-08-18
台海局勢再起波瀾。針對美、台勾連挑釁作出嚴正回應，中國解放軍東部戰區昨早在台灣周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練。而北京外交部亦指，無論美方向台灣提供多少武器裝備，都不可能阻止中國統一進程。 解放軍...
2021-08-18
曾因被強制出席賽後記者會而「退賽」的日本網球名將大坂直美，在辛辛那堤網球賽的視像記者會中在談及應對傳媒時，突然落淚，一度需要暫時離場。大坂直美的經理人會後批評，提問記者的語調不當，質疑他想令大坂直美感到恐懼，形容事件是「欺凌」。 有記者問大坂直美，在「不喜歡和記者打交道」的同時，又可以透過傳媒獲得網球以外的利益，問其如何令兩者取得平衡。 大坂直美指，出席記者會等場合令她感困難，短暫停頓後續指，自己長期受到傳媒關注，很多在言論都被大幅報道，不知道該如何取得平衡。她之後開始落淚，並一度離場數分鐘，再返回記者會。 大坂直美經理人會後批評，提問的記者語調不當，質疑他是想令大坂直...
2021-08-18
坐落於九龍市中心尖沙咀的港景峯，前臨九龍公園。是次精選當中3房1套放盤，實用面積逾860方呎，據悉，業主斥資約200萬豪裝，一室高雅華美，享極高層向南優勢，近望九龍公園，更可遠眺維港一帶美景。 ...
2021-08-18
阿富汗政權落入塔利班手中，中東地緣局勢不穩，加上七月美國零售銷售數據遜預期，令美股昨晚早段受壓，杜指及標指從歷史高位回落。杜指曾一度下跌370點，報35255點，跌幅1%；標指則報4446點，跌33點...
2021-08-18
馬里奧葛斯今季在燕豪芬改任進攻中場後，表現判若兩人，歐聯外圍賽四戰獨取三入球一助攻，連德國新帥費歷克也表示考慮重召此子。今晚歐聯附加賽首回合作客攻守皆有大將養傷的賓菲加，葛斯為公要率隊重返分組賽，為私要爭取重返國家隊，勢使盡渾身解數領軍奏捷，客勝可期。（Now643、有線616、656台周四凌晨3:00直播） 去季葛斯多以翼鋒姿態為燕豪芬出戰，歐霸上陣六場僅入一球，教練舒密特今季把他改造成攻中，成效立竿見影，在歐聯外上陣四次已累積三入球一助攻，領軍淘汰米迪蘭特及加拉塔沙雷。對於新位置，此子坦言樂在其中：「我喜愛出任攻中，在中路可以參與更多進攻工作，主宰球隊的勝負命脈...
2021-08-18
「結婚是女人的第二次投胎」最近成了城市話題，特別是對女性震撼非常。八字學的精彩之處，是可準確預知你一生人中最旺你的密碼，包括最佳配偶、最佳拍檔、最佳同事，準確到他們的生肖、甚至是他們的名字，令人大吃一...
2021-08-16
荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）近年由大銀幕轉戰美劇，去年跟曉格蘭特（Hugh Grant）主演的迷你劇《無所作為》（The Undoing）更大獲好評，早前傳她與美籍華裔女導演王子逸...
2021-08-18
香港運動員在東京奧運會取得卓越佳績，全城歡騰，市民明天有機會一睹各人的風釆。港府本周四上午舉行巡遊活動，兩部開篷巴士將載着健兒、教練、多個體育總會的代表由紅磡出發，途經彌敦道、廣東道等，與市民見面，最後在戲曲中心出席歡迎活動。如果大家明天有空，可以沿途拍掌歡呼，向運動員致意。居於附近的市民，或在一帶上班的人士，也可以暫時放下手上工作，見證這次英雄回歸的盛況。 奧運會、世界盃、歐洲足球大賽等國際體育盛事，王者被視為國家英雄人物，他們凱旋回來，出席盛大巡遊祝捷大會，接受群眾的歡呼，成為集體盛事。類似場面，香港較為少見，終於等到多名傑出運動員在東京奧運會取得一金二銀三銅的佳績，當...
2021-08-18
馬季歇暑超過一個月，隨着新馬季在九月五日正式開鑼，各路人馬備戰工夫日漸提升。昨晨沙田馬場舉行季內首次泥地試閘，分別是一二○○米及一○五○米泥閘，而巴度、史卓豐和潘明輝分別在昨晨復課。 巴度早前與太太Eva及女兒前往大嶼山度假一周，昨晨精神奕奕復課，先為偉廄的「趣怡」操練，然後策馬參與試閘。巴度上季首次獲發全季公司騎師牌照，全季取得58場頭馬，展望新季，他希望減少停賽，並獲得更多實力及大賽座騎。 至於日前公布即將成為人父的史卓豐，甫到場即獲得不少騎練的祝福，騎者心情靚絕，史卓豐透露太太Hannah懷有男胎，預產期是明年二月。另一方面，梁家俊的太太阿Kit昨日入院生小朋友，梁家...
2021-08-18