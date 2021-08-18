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《反制裁法》納入《基本法》 人大周五表決

2021-08-18 列印
　　全國人大常委會會議昨日起一連四天在北京召開，審議多條草案，其中會討論將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，於周五表決。

　　特首林鄭月娥表示，初步討論本地立法工作的框架，但未有具體時間表。



　　正在北京的全國人大常委譚耀宗預料，有關決定將會通過，但會議無討論立法具體內容或時間表。此外，會議亦會審議人口與計劃生育法修正草案、個人信息保護法等草案。

　　特首表示，本屆立法會任期將於十月結束，本地立法亦要諮詢，時間非常緊迫。她透露，近日與不同商會交流，認為其對《港區國安法》的憂慮已有所消除，鑑於《反外國制裁法》或再引起憂慮，因此她支持透過本地立法的方式，在港實施。

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