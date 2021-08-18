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中大入口設閘機 新學年師生須「拍卡」入校

2021-08-18 列印
中大入口設閘機 新學年師生須「拍卡」入校
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　　新學年九月展開前夕，中文大學由本月三十日起，要求持有中大智能卡、中大通（CULink）及中大圖書證的師生在進入校園時，必須「拍卡」驗證身份。

　　中大表示，隨著新學年下月展開，大學計劃恢復面授課堂和教學活動，校園活動亦會增加，預計每天將有大量人士進入校園，在參考其他本地大學的相關措施後，校方決定八月三十日起，在校園入口設閘機，持有中大智能卡、中大通及中大圖書證的師生須「拍卡」進入校園。校方人員如有需要，或會要求出示身份證核實身份。



　　至於中大校友，進入校園時則須出示校友信用卡。而預先登記訪客，將收到由書院、學系或部門經大學網上系統發出的二維碼，在指定日期使用。其他訪客則可在入口處登記身份證明文件，大學保留拒絕訪客進入校園的權利。

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