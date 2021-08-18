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私家車山頂撞壆起火 司機三乘客跳車保命

2021-08-18 列印
■私家車已燒成廢鐵。
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　　港島山頂發生汽車失事起火事故。昨日凌晨，一部私家車在山頂失控，撞向路旁石壆，車頭着火，司機及三名乘客及時跳車逃生。消防接報到場開喉將火撲滅，但全車燒成廢鐵。目前警方正調查事故起因。

　　事發在凌晨四時許，一輛白色私家車沿山頂柯士甸山道落斜，突然失控撞向路邊石壆，私家車車頭隨即起火，火勢轉瞬間變得猛烈，全車陷於火海。男司機及三名乘客及時逃出車廂，但姓李（二十五歲）男司機及姓范（二十五歲）和姓駱（二十七歲）兩名男乘客均受輕傷。



  其中男司機手部燒傷，先自行截乘的士到灣仔律敦治醫院求醫；其餘兩名傷者則胸口及腳部受傷，乘救護車到瑪麗醫院治理。消防接報到場開喉將火撲滅，但私家車已燒成廢鐵。

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