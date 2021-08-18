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騙徒偽冒港燈出退款電郵

2021-08-18 列印
　　有蠱惑騙徒借港燈之名欺騙市民！騙徒偽冒港燈出詐騙退款電郵，當中附有假連結，若市民點擊內進，後果不堪設想。港燈提醒市民，遇可疑電郵需提高警覺。

　　有騙徒透過電郵發出退款通知，電郵頂部印有港燈標誌，亦設有區徽，看似真郵件，豈料為「冒牌貨」。電郵以英文向市民道歉，指由於公司計算出錯，將向客戶退還有關款項，電郵具有連結要求市民登入以便認證身份。



　　港燈表示，收到多名客戶就有關事件查詢。有關電郵除為偽冒之外，電郵內並附帶假連結。港燈重申從沒向客戶發出有關電郵，並已就事件向警方報案。客戶應保持高度警惕，一旦收到資料不符虛假電郵，切勿開啟郵件內任何附件或連結，並盡快刪除郵件。

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