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灣仔鳳姐遭熟客拳打搶劫 警緝30歲眼鏡男

2021-08-18 列印
■警員在現場調查。
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　　灣仔駱克道鑽石大樓「一樓一鳳」昨天凌晨發生搶劫傷人案。凌晨一時許，單位內侯姓「鳳姐」營業，其間一名約三十多餘歲的男子「按鈴」光顧。據悉，男子為「熟客」，「鳳姐」開門相迎，當時有人疑見抽屜內兩封利是，心生貪念，快手搶去。事主見及，上前阻止，又扯其衣衫，對方不念之間舊情，狠心揮拳打向事主頭部。

　　弱質女子不及男子之力，眼見「無良嫖客」奪門逃去。據了解，利是內有一千一百元現款。事主報案求助，警方事後封鎖現場調查，派人在附近兜截，未有所獲，正追緝一名年約三十歲、五呎七吋高、穿藍色衫及戴眼鏡搶匪歸案，警方將案件列作「搶劫」處理。

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