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經民聯倡開發新界 打造「安居之區」推大灣區建設

2021-08-18 列印
　　特首正就《施政報告》諮詢公眾意見，經民聯建議開發新界、推動大型公屋重建計劃及推動粵港澳大灣區建設。經民聯指出，應將新界打造為「安居之區」、「融合之區」、「創科之區」，故建議當局完善收地賠償機制，降低出售門檻至七成持份者同意，釋放祖堂地。

　　經民聯又要求盡快研發郊野公園邊陲地帶，提高建屋效率。同時，在新界北設立大灣區人工智能研究重點基地，重點發展大灣區醫療科研產業鏈和人工智能產業，增加創科和工業用地供應。



　　在推動粵港澳大灣區建設方面，經民聯提到優化「港人港稅」安排，發放「大灣區外籍人才通行證」，提供稅務優惠，吸引全世界學者進入大灣區工作等。
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