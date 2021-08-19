﻿舊員工轉行 生意復甦 食肆爆人手荒 加薪互挖角

本港疫情回穩，多了食肆員工接種疫苗，令入座率提升，吸引市民外出用膳，中西餐廳生意同時轉旺。但行內早前裁員，不少人轉行，令中西食店面對人手短缺問題。有人事顧問形容近月食肆人手需求出現「爆發式增長」，料數月後才紓緩。飲食界代表前天開會商討對策，醞釀給長工、散工加薪，減輕人手荒，如點心師傅，月薪約兩萬六千元，將調升一、二千元。疫情嚴重期間，飲食業受重創，失業率一度高達百分之十一點三。近月疫情緩和，消費券開始發揮效應，加上更多餐廳員工打了針，吸引市民光顧，中西食肆生意同時轉旺，人手短缺問題更為突出。香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，日前和飲食界代表開會，會上中西式食肆老闆都慨歎「近期請人難」，沒人肯應聘。他解釋，早前疫情嚴峻，食肆被迫減薪或裁員，不少人轉行做零售或物管，「好難再叫佢哋做返餐飲」。同時，就算有年輕人入行，大部份做日式料理等新潮店舖，不考慮傳統酒樓。已打針員工更搶手有中高級餐飲東主透露，旗下有中、西、日式多家餐廳，形容廚師、侍應等人手長期緊張，尤其近期轉為C或D類食肆後，顧客增多，已打針的員工十分搶手，業內出現互相挖角潮。為了留住員工，她要「畀足市場人工兼各種福利」，才勉強留人，承認有加薪壓力。有專辦宴會的食肆指，不少打散工的年輕人，嫌辛苦，「有人話呢排炎熱，過咗暑假才回來上班！」黃家和透露，現時樓面時薪約八十元，能處理大型宴會者更達一百元；洗碗工時薪約六十元；有經驗廚師，月薪約三萬元。他承認，有關薪金「未算最吸引」，正與業界商討，希望再提升長、散工的薪金，同時改善工作安排，以吸引應聘者。香港餐務管理協會主席楊位醒指，日頭市道最旺，點心師傅最短缺，因青黃不接，加上凌晨開工，「沒人肯做」，強調「加人工係唯一嘅解決方法」。他透露，沒經驗入行做點心師傅，月薪最少一萬五千元；有經驗師傅月入兩萬六千元，「往後會再加一二千」。料需數月時間填補合眾人事顧問公司總經理蘇偉忠形容，食肆人手需求近期出現「爆發式增長」，預料一時多出的職位空缺，需時數月才能填補。飲食業職工總會表示，不少工友都反映，近月做到「踢晒腳」，例如傳統酒樓中，原本十個人的工作，只有六個人分擔。