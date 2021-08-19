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學校午飯餐單一星期三日吃辣 中醫設計5日小學生餐單

2021-08-19 列印
學校午飯餐單一星期三日吃辣 中醫設計5日小學生餐單
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　　中醫爸B 早前分享，指被女兒學校的午餐餐單嚇倒，竟然一星期內有三日是吃辣的。有見及此，他分享自己設計的帶飯餐單，適合5歲-12歲的小朋友，不妨參考。詳情：https://bit.ly/3xQ1fFY

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