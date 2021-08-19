上月動議哀悼刺警案疑犯 港大前學生會四人涉違《國安法》被捕

香港大學生會評議會上月七日通過動議，「深切哀悼」及「感激」自殺身亡的銅鑼灣七一刺警案疑犯。警方昨天拘捕四名與會的港大生，包括前學生會會長及評議會主席。警方指，四人涉發言宣揚恐怖主義，觸犯《香港國安法》。消息指，其中三人暫被控「宣揚恐怖主義罪」，今早在西九龍法院提堂。涉宣揚恐怖主義今提堂警方以涉嫌觸犯《香港國安法》的「宣揚恐怖主義罪」，拘捕四名港大學生，據悉包括前學生會會長郭永皓、評議會主席張敬生、前文學院學生會外務副主席容頌禧，及前李國賢堂學生會代表杜林丞亨。消息指，警方昨早往杜林丞亨住處，未找到他。其後杜林丞亨在律師陪同下到北角警署自首，警方昨午把他押到建華街一單位搜查，檢走少量物品，包括一本特區護照。警方分別到其餘三人住處，將各人押返警署。警方國安處高級警司李桂華指，當日學生會評議會在網上直播會議，與會前默哀，涉案四人於會上發表看法，對七一刺警案疑犯有許多讚揚及辯解，涉宣揚恐怖主義。其後會議通過一項議案，透過社交平台「急不及待向公眾發放」，已構成犯案元素，警方有足夠證據採取拘捕行動。他批評，有關動議令人咋舌，合理化、美化、光榮化恐怖主義，鼓勵自殺行為，與社會道德標準不相符。至於其餘與會人士，約三十人投贊成票，亦有人投棄權票，警方將與他們會面，了解各人角色。李桂華指，警方希望盡快解決事情，讓學生回復正常生活。被問及社會是否不能再談論七一刺警案，他回應指，市民可以討論，但若藉機宣揚恐怖主義，則很可能違法。港大回應指，案件正在調查中，不適宜評論。