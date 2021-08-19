三十一歲大學畢業的無業漢董栢輝前年十一月假扮為立法會議員何君堯的支持者，到何的街站獻花，訛稱正拿手機合照時，突然以三十三厘米長利刀刺向何的左胸，被制服時更不斷大喊：「殺死何君堯！」「小心何君堯！絕對唔可以畀佢當選議員㗎！你哋有無睇過白衣人同佢握手個條片呀！七‧二一係你做㗎！」董栢輝昨日在高等法院承認一項有意圖傷人罪及一項傷人罪，原被控的一項企圖謀殺罪則存檔法庭。下月判刑杜麗冰法官將案件押後至九月二十七日上午十時進行求情及判刑，以待索取受害人創傷報告。