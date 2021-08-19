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美股中段跌23點

2021-08-19 列印
　　美國周三股市中段下跌，杜指報三五三一九點，跌二十三點；納指則報十四點六五四點，跌一點。滙控美國預託證券價格見四十三點五五港元，升零點一五港元；騰訊則見四百五十一點一二港元，升十四點九二港元。

　　紐約期金報每盎司一千七百八十三點一美元，跌四點七美元。



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