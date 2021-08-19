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14前職員入稟申索薪津 《蘋果》無力償還

2021-08-19 列印
　　港府早前引用《香港國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人及《蘋果日報》多名高層，又凍結其資產，《蘋果日報》其後於六月二十四日停運，多名員工至今未獲發放薪金。十四名前員工早前入稟勞資審裁處申索工資及遣散費等共約四百五十萬元。蘋果代表昨已簽署承認責任同意書，惟無力償還相關金額。

　　署理主任審裁官陳大為安排資方代表簽署承認責任同意書，將註明公司無力支付相關金額。高等法院頒令清盤後，前員工可再申請破產欠薪保障基金。



　　另外，財務匯報局昨日公佈，將調查壹傳媒二○一九、二○二○年度帳目及二○二一年中期帳目的財務報表；有關查詢包括壹傳媒管理層就現金產生單位的減值評估、所作的減值撥備是否適當、管理層作出的披露等。

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