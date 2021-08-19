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團體示威促整頓大律師公會

2021-08-19 列印
　　大律師公會在夏博義就任公會主席後，被指政治化變本加厲，有團體昨天到高等法院要求夏博義與副主席沈士文等辭職，指大律師公會必須整頓。

　　「香港同心總會」四名女代表昨天到高等法院門外，宣讀聲明指夏博義形容香港國安法是「恥辱」，亦游說歐盟和英國政府要反對《基本法》第二十三條立法。



　　一九年黑暴期間，大律師公會屢為亂港份子蔽護等，指大律師公會必須整頓，否則會強烈要求取締大律師公會。
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