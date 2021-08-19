西環發生工業意外，兩名康文署工人在一架被升至十米高的吊臂車升降台上修葺樹木，期間吊臂突然折斷急墜，一女工昏迷送院後不治，一男工受傷送院。勞工處和警方正就意外原因展開調查。工業傷亡權益會對意外表示難過，指工友受過訓練，惟在缺乏牌照制度監管，建議勞工處應建立發牌制度。事發在昨早約九時半，康文署香港西樹木組一隊工人，在西營盤水街近德輔道西修葺樹木，一男一女工人登上升降台，升上約十米高在斜路路邊修剪樹木。期間，懷疑機件發生故障，吊臂折斷，兩名職員連人帶升降台急墮七米，撞向工程車車身，懸掛在離地面約三米半空，兩名工人被困升降台內，由消防員到場救出送院。其中一名曾姓五十五歲女工昏迷，送院搶救後不治，另一陳姓職員受傷，送院時清醒。據悉事發時兩人均有扣安全帶。警方連同有關部門在場調查意外原因。公務員事務局局長聶德權、民政事務局局長徐英偉和康文署署長劉明光對工人殉職表示深切哀悼，署方亦對受傷工人表示慰問。工業傷亡權益會對意外表示難過，指職員已接觸曾女士家屬和傷者家人，以提供所需支援。工權會指，曾女士在康文署工作十多年，為康文署直接聘用，出事前負責修樹。工權會續指，工友普遍施工前會檢查機件情況，不排除事件涉及機件問題；又指根據《安全使用動力操作升降工作台指引》，需定期有合資格檢驗員徹底檢查工作台，每年不應少於一次。工權會指，操作員受過訓練並獲得授權後就能操作升降工作台，唯在缺乏牌照制度監管下，效果成疑，認為勞工處應建立發牌制度取代單純的訓練，以確保操作員掌握安全操作升降工作台之能力。