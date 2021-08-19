劇毒「飯鏟頭」 潛深水灣二灘就擒

深水灣二號泳灘昨日出現一條俗稱「飯鏟頭」的眼鏡蛇，由於含有劇毒，為保障泳客安全，救生員獨力面對，利用泳灘僅有的「遮柄」，將其移入膠桶。港九拯溺員工會指海灘不時有蛇出沒，市民若在泳灘遇見，不要走近，並立即通知泳灘職員。港九拯溺員工會昨天在facebook發文指，昨早九時半，深水灣救生員在二號泳灘更台附近，發現一條「飯鏟頭」，救生員冒險利用泳灘僅有的「遮柄」，協助將飯鏟頭移入膠桶。工會發言人胡啓榮向傳媒表示，事發時泳灘有一百多名泳客，因此救生員主動處理眼鏡蛇。他形容海灘不時有蛇出沒，已多番提醒救生員發現蛇後要通知上司，並報警處理。據漁護署資料，眼鏡蛇在港俗稱「飯鏟頭」，身上有細環紋、頸背有白色環紋，含劇毒。