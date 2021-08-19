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中風險地區抵港人士 須酒店檢疫14天

2021-08-19 列印
中風險地區抵港人士 須酒店檢疫14天
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　　政府明天凌晨起收緊抵港人士的檢疫要求，曾逗留中風險地區的已接種疫苗抵港人士，酒店檢疫期最多只能縮減至十四日。有酒店業人士表示，不少旅客爭取更改機票及酒店預訂，希望趕在措施生效前抵港。

　　九龍維景酒店總經理廖惠民昨天在電台節目稱，不少旅客爭取更改機票及酒店預訂，個別入住率較高的酒店未必能延長房間預訂，影響較大。他指當局沒有聯絡業界商討賠償安排，他已向酒店業主聯會反映有關情況。就十五個地區由中風險調升至高風險，只容許已接種疫苗的本港居民入境，他指非香港人士的預約經已取消。



　　另外，食衞局指因應明天起實施的新檢疫措施，將暫緩現有首階段在離港前於獲認可機構自費進行血清抗體測試。

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