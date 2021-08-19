  • 2021年8月19日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 阿富汗妮歌潔曼千葉真一七一刺警旅遊氣泡

日報新聞 > 港聞

美單日逾14萬新症 德州州長確診

2021-08-19 列印
美單日逾14萬新症 德州州長確診
Previous Next

　　Delta新冠變種病毒繼續肆虐全球，多國疫情持續反彈。美國單日再多逾十四萬人染疫，超過一千名患者去世；德州州長辦公室公佈州長阿博特確診，他早前已完成接種新冠疫苗，目前情況良好。美媒指當局會建議國民接種疫苗加強劑。

　　英國單日新增近二萬七千人確診，亦有一百七十名患者病逝，是五個月以來新高。英國當局准許莫德納疫苗在十二至十七歲兒童身上使用。日本疫情亦惡化，再多近二萬四千人染疫，創單日新高。日本政府宣佈，取消原定十月十日在鈴鹿賽場舉行的一級方程式賽車分站賽。



江蘇新增六本土病例

　　另外，內地前天新增六宗本土病例，全部在江蘇。新疆博州阿拉山口市早前新增三宗無症狀感染者，他們帶有Delta變異株，當局判斷病毒來自境外輸入。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd