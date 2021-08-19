澳門暫不考慮「溝針」

澳門截至昨午累計接種逾五十六萬劑新冠疫苗，澳門山頂醫院醫務主任戴華浩指現時基本上西方國家均認可BioNTech mRNA疫苗，可被允許入境；他指出曾收到有在美國讀書的澳門居民反映，接種國藥滅活疫苗後，不獲美國當局認可，查詢需否重打疫苗。他指出，重新打針會涉及「溝針」問題，基於安全考慮，暫時不允許他們再重新接種另一種疫苗。已接種逾56萬劑至於目前在山頂醫院隔離治療的一家四口確診者的最新情況，其中的父親和母親出現輕度呼吸道症狀，有咳嗽和有痰，不用吸氧，沒有發燒，而子女情況良好，沒有症狀，嗅覺、味覺已回復正常。