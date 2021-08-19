預防「鄭州翻版」 極端天氣將延復工時間

河南鄭州上月連日極端暴雨，引致多處道路及地下鐵路管道被淹浸，議員關注本港會否成為鄭州翻版。保安局局長鄧炳強指出，如果有極端災害發生，造成城市癱瘓，政務司司長可以視乎情況決定，作出適用全港的極端情況公佈，延遲復工時間，減少市民受傷風險。鄧炳強表示，政府在二○一八年超強颱風「山竹」襲港後，已進行跨部門檢討，其中一項新的措施是在發生大規模天災時，會成立由政務司司長主持的跨部門督導委員會，成員包括主要官員，並由相關決策局協助，確保由單一高層次的組織統籌，令資源可以使用得宜。環境局局長黃錦星則指，香港的地理環境和位處內陸的鄭州有明顯分別，香港屬沿海城市，一般只需約數小時，雨水就能迅速排出大海。遇上極端降雨，出現持續數日嚴重水浸的機會不大。渠務署正進行九項雨水排放工程，及正在規劃和設計十九項雨水排放工程。