衞生署調查： 港人最常家中跌傷

衞生署發表《二○一八年非故意損傷統計調查報告書》，發現港人損傷的最常見主因分別是跌倒、扭傷及撞傷。衞生署表示，家中是最常發生損傷事件的地方，建議市民在家中也要時刻保持警惕。衞生署於一八年九月至翌年七月以面談形式，訪問一萬四千多名陸上非住院香港居民，收集他們在調查前十二個月內所經歷的最多三宗嚴重損傷事件的詳細資料。研究估算整體人口的百分之四點四，在調查前十二個月曾經歷至少一宗損傷事件，較○八年的調查結果低一點八個百分比。最常見的主要成因是跌倒，佔近四成，其次是扭傷及撞傷。研究發現，長者在經歷非故意損傷的百分比，均比其他組別高。衞生署指家中是最常發生損傷事件的地方，市民應檢視並改善環境潛在風險以預防損傷，如確保光線充足、移走容易令人絆倒的物件、使用防滑地墊等。