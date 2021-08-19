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寶蓮禪寺天壇大佛 首階翻新完成

2021-08-19 列印
寶蓮禪寺天壇大佛 首階翻新完成
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　　天壇大佛現正進行翻新工程，寶蓮禪寺昨日公佈，首階段佛身翻新工作已順利完成，並定於昨日開始拆卸部份圍繞大佛的臨時工作台至蓮座高度，屆時大眾又可瞻禮闊別一時的天壇大佛。

　　寶蓮禪寺表示，承蒙佛菩薩加持及各方的努力，天壇大佛維修工程第一階段的新工作已順利完成，亦將開展第二階段的維修工程，範圍主要是蓮座、大佛平台及長樓梯等地，期間長樓梯及位於大佛座下的展覽廳將維持開放，歡迎善信參訪。



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