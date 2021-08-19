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港隊任國芬許家俊 任殘奧持旗手

2021-08-19 列印
港隊任國芬許家俊 任殘奧持旗手
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　　東京二○二○殘疾人奧運會將於八月二十四日至九月五日舉行。香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會昨日公佈，跑手任國芬及泳手許家俊任開幕禮擔任持旗手。今屆港隊將有二十四名運動員在八個項目出擊，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊。其中七個項目的隊伍，今日起會分批前往東京，馬術隊就會由外地前往東京。



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