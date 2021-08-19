爆竊六唐樓五旬漢落網 涉案失物總值達44萬

警方於去年四月至今年八月接獲至少五宗報案，指荃灣及秀茂坪區先後有五個唐樓單位遭爆竊，損失財物包括現金、手提電話及珠寶，總值約四十四萬元。警方以涉嫌爆竊拘捕一名五十歲男子，呼籲住在「三無」唐樓的業主及租客要採取適當的家居保安措施。警方鎖定一名五十歲本地男子，周一在荃灣進行反爆竊行動時，發現目標男子神情緊張匆忙離開一幢唐樓，於是截停他，在其身上檢獲一批爆竊工具，包括兩支螺絲批及一支鐵筆，並起回約二千元現金、五部手提電話、一盒蟲草等懷疑失物，查證後確認部份失物來自附近唐樓一個單位，以涉嫌爆竊拘捕涉事男子，更發現他另牽涉五宗唐樓爆竊案。竊匪主要針對三無唐樓，即無閉路電視、無鐵閘及無保安員的大廈，於日間上樓探路，確認單位無人時，便利用預先收於附近的爆竊工具入屋。