﻿議員恐防疫漏洞 今向局長質詢 妮歌潔曼周圍走 疑違免檢疫條件

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）來港為拍攝美劇，當局證實她獲批豁免檢疫入境，但她在抵埗兩天即被本報獨家拍到在公餘時間「周圍走」，引起外界關注是否違反豁免檢疫安排。立法會議員邀請食衞局及商經局兩局長今天開會，提出質詢。荷里活著名女星妮歌潔曼上周四由澳洲雪梨乘搭私人飛機來港，為美劇集拍攝，料逗留兩個月。上周六，她被本報獨家拍到於中環皇后大道中一間服裝店購物，逗留約十五分鐘後乘座駕返回山頂道住所，疑違反檢疫要求。翌日早上，妮歌到達山頂小學開工，下午再到西環山道某大廈取景。來港拍美劇 獲豁免檢疫商經局表示，妮歌潔曼是根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》，獲批豁免檢疫到香港做指定的專業工作，是考慮到這有利於維持香港所需的經濟運作和發展。獲豁免檢疫人士須遵守指定防疫措施及其他條件，包括抵港前接種了疫苗；在指定逗留居所；進行定期檢測並取得陰性結果（於首十四日內進行不少於三次測試）；跟從事先指定的工作相關行程（如拍攝、戲服試身、綵排及業務會議）；使用點對點交通和禁止使用公共交通等。對於傳媒拍攝到她在中環購物相片，商經局回應指，會繼續檢查、確認和監察有關人士，以確保個案符合規定，但至今未發現有人違反豁免條件。立法會衞生事務委員會主席、立法會議員葛珮帆表示，對有關豁免檢疫安排感到憂慮，因Delta變種病毒現正澳洲肆虐，當地每日確診個案數以百計，更有上升趨勢。本港曾有獲豁免檢疫人士確診並違反防疫要求，可見豁免安排存在一定風險。委員會今早邀請食衞局局長陳肇始及商經局局長邱騰華出席會議，接受議員質詢，解答豁免機制、批准準則、防疫要求、隨行劇組人員是否同樣獲豁免檢疫，以及如何監察等相關問題，以釋除公眾疑慮。Delta病毒肆虐澳洲澳洲於上周四仍屬低風險地區，已完成接種疫苗的非香港居民入境人士要在指定檢疫酒店強制檢疫七天，其間接受兩次檢測，其後七天自行監察；及抵港第九天、第十二天、第十六天、第十九天強制檢測。此外，澳洲由今日凌晨起被上調至中風險地區，須至少在指定檢疫酒店接受檢疫十四天。