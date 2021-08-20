﻿專家：澳洲有疫情 不應豁免

妮歌潔曼來港獲豁免檢疫，令人關注。呼吸系統科專科醫生梁子超向本報稱，Delta變種病毒現正肆虐澳洲，絕非低風險地區，「睇唔到豁免檢疫嘅必要性」。他指，拍攝團隊在鬧市開工，四圍有大量本地市民，認為當局仍批准拍攝，「有些不負責任」。被問及補救方法，他建議拍攝團隊應每日做一次檢測，一人染疫就要全隊人檢疫，強調當局不能掉以輕心。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，當局應了解隨行劇組人員來自哪些國家，以及是否同樣獲豁免檢疫等，確保豁免條件有效執行，包括豁免人士在行程中不應與本地市民混雜。他強調，即使拍攝工作以「氣泡形式」進行，人員都要加密檢測，否則一旦「出事」，只會令市民受苦。政府專家顧問許樹昌則表示，事件會否帶來風險，要視乎有關工作人員有沒有接種新冠疫苗、定期做病毒測試、是否點對點工作。他認為，若是在商場拍劇，並非購物，拍攝後點對點返回酒店，而不是「通街行」，相信風險可減到最低。