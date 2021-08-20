﻿佐敦至葵芳 工會：疑前線走漏眼 怪婦攜石油氣罐搭港鐵

本報昨天報道有婦人帶石油氣罐乘搭港鐵列車之後，引起各界熱議。港鐵回應指，該婦人本周二早上進入佐敦站，乘荃灣線列車到葵芳站下車，港鐵已將有關資料轉交警方跟進。網上瘋傳數張相片，見到一名中年婦人戴上藍色口罩，身穿淺粉色印花上衣及黑色褲，氣定神閒地坐在車廂的長椅中間，雙手扶着一部接摺式手推車仔，上面疑有一個半個人高的藍色石油氣罐。她左右兩旁和對面均坐滿人，身旁有人低頭休息，亦有人站着看手機，對身邊「移動炸彈」視若無睹。港鐵表示，留意該相片後，即時按當中細節，翻查網絡沿線的車站記錄、報告和閉路電視影片，初步發現於八月十七日上午約十時四十分，在佐敦站有一位乘客攜帶疑似相片中的物品進入車站，及後於葵芳站下車。港鐵將資料轉交警方，以作跟進。港鐵又指，為進一步提升車站運作的安全及暢順，將安排職員加強巡邏，留意車站及列車情況；同時會加強宣傳，包括於車站張貼告示及透過乘客資訊顯示屏提醒乘客。港鐵轉交警方跟進工聯會香港鐵路工會聯合會在社交平台轉載有關相片，該會主席林偉強指出，照片曾在員工內部流傳，不知誰人拍攝，也不知發生在何時何地，故無法證實真偽。他指，車站人手不足，「走漏眼都不出奇」，若車站人手充足，職員巡查時會請攜帶危險品的乘客，離開車站範圍，但現時部份「細站」非繁忙時段僅得三名正職員工當值。港鐵附例規定，任何人不得攜帶受《危險品條例》所規限的物品進入港鐵範圍，違例者最高罰款五千元及監禁六個月。大律師陸偉雄表示，乘客一般不能攜帶任何危險物品乘搭專營巴士及其他路面公共交通工具，而石油氣亦不能進入隧道，「如果在裏面爆炸會好危險」，只有北角汽車渡輪碼頭是專供運載危險品車輛上落船。