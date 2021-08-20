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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 港聞

美股中段跌78點

2021-08-20 列印
　　美國聯儲局議息記錄顯示官員多支持今年底「收水」，消息令前晚美股大跌，震陷力延續至昨晚。杜指中段報三四八八二點，跌七十八點；納指則報一四五六九點，升四十三點。滙控美國預託證券價格見四十二點零一港元，跌零點三四港元；騰訊則見四百二十三點三二港元，升二點一二港元。



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