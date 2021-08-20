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東周投資會 (2021-08-20)

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張家朗缺席歡迎儀式 拍片感謝市民支持

2021-08-20 列印
■張家朗稱，會在全運會力爭佳績。
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　　花劍金牌得主張家朗及場地單車爭先賽銅牌得主李慧詩，為備戰下月全運會而未能出席昨天歡迎儀式，但透過短片分享奪牌感受，並稱會在全運會力爭佳績。

　　張家朗表示，很開心能夠為香港奪得一面奧運金牌，指賽前沒有想，只是盡力打好每一場比賽，結果很驚喜，他感謝市民一直支持。李慧詩感謝十七年來與她共患難的每一位工作人員，形容他們日夜支持，才造就今日的李慧詩。她自言是一個高要求的人，指團隊會相當痛苦，相信團隊承受的壓力比她更大。



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