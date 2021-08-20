指黎智英及Mark Simon為背後金主 李宇軒陳梓華承認勾結外國勢力

「十二港人案」其中一名被告、「香港故事」成員李宇軒，以及報稱是律師助理的陳梓華，涉嫌收取傳媒創辦人黎智英提供的資金，多次宣傳呼籲外國制裁香港，觸犯「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，兩人昨早認罪，李宇軒承認案情時，更一度九十度鞠躬致歉。黎智英及其助手Mark Simon是背後金主，同時負責策劃。國安法指定法官李運騰將案件押後至明年一月三日再訊，兩人須還柙候訊。（相關新聞見P.10）控方代表、署理副刑事檢控專員周天行在庭上宣讀案情時指，反修例運動期間，被告陳梓華透過別人介紹，結識黎智英及其助理Mark Simon，後兩人非常支持透過國際宣傳，向特區政府施壓。一九年七月，陳梓華建議，另一被告李宇軒與劉祖廸建立名為「重光團隊」的組織。其後，團隊多次在社交媒體發文宣傳，與外國政客或活動人士建立聯繫，並在法國、英國、美國及加拿大等地舉辦政治活動。庭上九十度鞠躬致歉控方舉例指，二○年七月一日，團隊在網站發佈一篇題為「黑暗正在降臨香港的自由和民主，一個領先的全球競選組織發出警告」的新聞稿，譴責《香港國安法》，並呼籲英國考慮制裁中國及香港；同月十七日，團隊發出三封信函，分別敦促捷克共和國、愛爾蘭及葡萄牙終止與香港的引渡協議。之後在七月三十一日，團隊亦呼籲美國制裁涉嫌破壞香港自治的個人及組織。此外，「重光團隊」的運作有明確分工，黎智英及Mark Simon是背後金主，同時負責指揮及策劃；被告陳梓華負責傳達指示；另一被告李宇軒及網名為「攬炒巴」的劉祖迪則負責執行。去年李宇軒被捕後，Mark Simon曾向陳梓華透露團隊不受影響，劉祖廸可繼續在外國游說。庭上李宇軒與陳梓華同意控方案情，李宇軒更表示：「我承認案情並感到抱歉」，更九十度鞠躬。李官裁定二人罪成，將案件押後至二○二二年一月三日上午十時進行提訊。此外，審訊期間，犯人欄內有七名懲教人員看守李宇軒及陳梓華。昨早法院外有多名警員在場戒備。