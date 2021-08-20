﻿黎智英被控勾結外國勢力﻿ ﻿十月中須進行交付程序﻿

壹傳媒創辦人黎智英被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」三項控罪。根據司法機構網頁，黎智英將於今年十月十二日早上於西九龍法院進行交付程序，期間黎智英須繼續還柙候訊。黎智英被控於去年七月一日至十二月一日，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動；去年七月一日至今年二月十五日間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，以及於去年七月某日至八月二十三日期間，在港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正，而作一項或一連串有妨礙司法公正傾向的行為，即李宇軒被香港警務處拘捕後，協助他離開香港。