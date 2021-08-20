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東周投資會 (2021-08-20)

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李宇軒交美參院制裁名單 包括林鄭李家超等144人

2021-08-20 列印
李宇軒交美參院制裁名單 包括林鄭李家超等144人
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　　警方去年八月十日搜查李宇軒住所，發現一份交給美國參議院、名為「香港鎮壓概況，濫用人權和民主的肇事者」的制裁名單，涵蓋一百四十四位中港官員。《星島日報》獨家得悉，名單包括行政長官林鄭月娥、現任政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊、前警務處處長盧偉聰及曾偉雄、現任保安局局長鄧炳強 、前中聯辦主任王志民、現國務院港澳事務辦公室副主任張曉明、全國政協副主席梁振英、前任特首董建華，以及前保安局局長葉劉淑儀等。

　　消息又指，該制裁名單事前交予壹傳媒創辦人黎智英過目，李宇軒其後將名單交給「香港民主委員會」的始創人朱牧民（牧師朱耀明的兒子），朱牧民再交給美國參議院參議員。此外，同日警方亦在李宇軒住所發現二百七十七發香港警務處用過的彈藥。



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