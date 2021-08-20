  • 2021年8月20日 星期五
  • 32º
  • 63%
熱門： 阿富汗妮歌潔曼千葉真一七一刺警旅遊氣泡
東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 港聞

四港大生被控宣揚恐怖主義罪

2021-08-20 列印
　　港大學生會評議會上月通過動議，「深切哀悼」及「感激」自殺身亡的七一刺警案疑犯。四名港大學生前日被警方國安處拘捕，並通宵扣查，昨午在西九龍裁判法院提堂，各被控一項宣「揚恐怖主義罪」，並以「煽惑他人有意圖而傷人」作為交替控罪。

　　案件由國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉審理，控方指需時檢視檢獲的九部手提電話及影片等證物，申請將案件押後八星期，但辯方反對。最終法官決定批准押後在十月十五日提堂，但會在下月十四日聆訊，檢視蒐證進度。四名被告年齡介乎十八至二十歲，分別是前港大學生會會長郭永皓、評議會主席張敬生、前文學院學生會外務副主席容頌禧，以及前李國賢堂學生會代表杜林丞亨。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd