因疫情停辦的渣打香港馬拉松，將於十月二十四日復辦。香港業餘田徑總會行政總監伍于豪表示，除了精英組跑手會沿用傳統「鳴槍起步」方式，其他跑手將採用「流水式起步」，以盡量減少起點聚集的人數，參賽者之間可預留更多空間。伍于豪昨天指出，今次跑手毋須在起點與幾千人一同等待起步，每名跑手的號碼布背後設有晶片，經過起點的計時地氈或儀器時，大會將記錄起步時間，終點亦有同款設置。所有跑手須戴口罩經過起點，跑了一段距離後去到某一個位置，才可除口罩，大會將放置足夠的口罩回收桶。至於海外跑手的安排，政府希望只邀請來自低風險地區的運動員參賽。