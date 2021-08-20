自稱7‧21「有份打」 八旬翁被捕

被視為「建制KOL」的楊官華（華記）日前在元朗英龍圍擺設街站，聲援元朗「七二一」事件被囚人士，其間一名到街站簽名的八旬老翁接受訪問時自稱：「我有份打！」「我保衞我條村。」據悉，他昨日涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」被扣留調查。警方新界北總區重案組人員經調查後，在元朗拘捕一名八十七歲姓黃本地男子，涉嫌在「七二一」事件「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」。據悉，被捕男子正是自稱「我有份打」的老翁，警方翻查閉路電視後，發現他前年七月二十一日在案發現場出現。老翁被捕消息傳出後，楊官華在facebook專頁發文，指：「對唔住！我真係我害左（咗）佢，十分對不起！Sorry……」上周五，楊擺設街站聽到老翁的言論後，曾經替老翁解圍，形容「佢可能飲咗啲酒呀，可能啱啱瞓醒。」