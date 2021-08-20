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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 港聞

灣仔藏汽油彈案判刑 城大生裝修學徒分囚40和36月

2021-08-20 列印
　　警方前年十一月在灣仔搗破一個汽油彈工場，五名年輕男女企圖逃出大廈不果被捕，其中兩名青年昨日同被裁定一項管有物品意圖摧毀或損毀財產罪成。法官葉佐文昨日指被告在多層商住大廈內管有汽油彈危險，由於二十二歲城市大學學生管有助燃液體，明顯較二十一歲裝修學徒多，兩人分別判囚四十和三十六個月。

　　葉官指量刑考慮被告管有的汽油彈危險，及兩人管有的汽油彈及助燃液體數量，城大學生鄭錦輝管有二十七支汽油彈、二百一十五至三百八十毫升助燃液體，及五十個玻璃樽可供製作汽油彈；裝修學徒黃建棋管有三十二支汽油彈，及十至二百毫升助燃液體，終各判囚四十和三十六個月。



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