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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 港聞

通訊局裁定港台兩宗投訴成立

2021-08-20 列印
　　通訊事務管理局辦公室裁定，兩宗涉及香港電台的投訴個案成立，分別發出強烈勸諭及警告。

　　其中一宗投訴指，港台在去年報道台灣的高雄市市長補選新聞中，以「全國」字眼形容台灣。通訊局指台灣並非「一個國家」，港台用詞不準確，沒嚴格查證新聞內容是否準確，亦是港台第二次出現類似錯誤。局方決定發出強烈勸諭。



　　至於另一宗投訴指港台節目《旅遊樂園》，在四月播放一首有粗口的歌曲。通訊局指歌曲中的粗口可在節目中清楚聽到，明顯惹人反感，故向港台發出警告。

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