  • 2021年8月20日 星期五
  • 32º
  • 63%
熱門： 阿富汗妮歌潔曼千葉真一七一刺警旅遊氣泡
東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 港聞

美白潤膚霜水銀超標逾2000倍

2021-08-20 列印
美白潤膚霜水銀超標逾2000倍
Previous Next

　　一名三十六歲女子使用兩款美白潤膚霜約三個月後，懷疑水銀中毒，其中一款的水銀超標逾二千倍，衞生防護中心呼籲市民不要購買或停用有關產品。

　　衞生防護中心指該名病人於七月下旬入院後，診斷有蛋白尿即尿液中出現過量蛋白質，並表示曾使用該兩款產品約三個月。她的尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨牀診斷懷疑與使用該產品有關。醫管局的化驗顯示該兩款產品水銀含量，分別為可接受水平的一千一百五十二倍（日霜）和二千零五十六倍（晚霜）（見圖），個案亦已轉交執法部門跟進。



　　中心發言人指長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、記憶力衰退、聽力和視力下降等。嚴重者可引致腎衰竭。由於兩款產品的水銀含量遠高於可接受水平，使用或會導致嚴重副作用。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd