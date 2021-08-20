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東周投資會 (2021-08-20)

日報新聞 > 港聞

七月消費物價指數升3.7%

2021-08-20 列印
　　統計處昨公佈，本港七月綜合消費物價指數按年上升百分之三點七，升幅較六月增加三個百分點，是由於去年七月份政府代繳公營房屋租金，及房協豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，導致比較基數較低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，七月基本通脹率為百分之一，高過六月的百分之〇點四，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大，和本地交通費用上升所致。

　　政府發言人指，七月基本通脹率主要反映去年的比較基數，因本地第三波疫情及港鐵提供額外車費折扣而偏低，展望將來，經濟持續復甦及進口價格上升，或會為價格帶來一些上行壓力，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在短期內應維持大致受控。



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