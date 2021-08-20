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沙田警區單車安全周啟動

2021-08-20 列印
沙田警區單車安全周啟動
沙田警區單車安全周啟動
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　　為進一步提升單車安全意識及加強社區合作，沙田警區昨日舉行單車安全周啟動禮暨小學三輪車設計比賽及中學短片拍攝比賽頒獎禮，活動反應熱烈，收到了不少優秀的參賽作品，警務處處長蕭澤頤更拍片鼓勵青少年做運動。

　　沙田警區昨天在沙田大會堂文娛廳舉行了活動，並邀請沙田警區指揮官梁子健等多名人士一同擔任主禮嘉賓，為第八次單車安全周宣傳活動揭開序幕，早前警區已舉辦多次大型的宣傳活動，邀請到前香港單車運動員黃金寶先生作為活動大使。蕭澤頤一直支持沙田單車安全周，除了在較早前推廣活動一同於街站派發紀念品，今次亦特別以短片形式，鼓勵青少年朋友踩單車及做運動之餘，亦不忘向朋友及家人宣傳單車安全知識。



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