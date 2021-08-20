舔匙舀糖爭執命案 陪審團一致裁定死於自然

五十八歲港鐵維修工黃文權六年前在茶餐廳喝奶茶時，疑因將舔過的私匙舀進公用糖罐內，引起同枱食客不滿而發生肢體衝突，黃其後倒地，昏迷數月後死亡。死因庭五男陪審團昨在裁判官黃偉權引導下退庭商議近三小時後，一致裁定死者死於自然，即死者因血壓上升或其他自然因素導致血管瘤破裂致死。黃官總結證供時指，解剖報告顯示死者死因是左椎動脈撕裂導致創傷性蛛網膜下腔出血，惟關鍵在動脈瘤破裂的原因，並提供五種死亡結論，包括不合法被殺、合法被殺、死於意外、死於自然及死因存疑。首個選項必須推論至毫無合理疑點，即肯定血管瘤因外力而破裂、破裂由涉案食客梁寶鈿的行為促成。其餘四個選項可以考慮相對可能性。