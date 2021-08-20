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東周投資會 (2021-08-20)

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疑亂丟煙頭釀禍 電單車起火焚毀

2021-08-20 列印
■電單車損毀嚴重，燒得剩下支架。
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　　市民煙頭切勿亂掉，否則恐釀成火警。昨晨約五時許，旺角太子柏樹街七號後巷有電單車起火，火勢猛烈，冒出大量濃煙，有市民報案求助。消防接報到場迅速將火撲滅。惟涉事電單車損毀嚴重，除有熏黑痕跡外，車頭燒得剩下支架，兼見車內零件。經初步調查，懷疑有人亂棄煙頭引起火警，事件無可疑。警方正聯絡電單車車主助查。

　　同日凌晨，將軍澳工業邨停車場亦發生燒車意外，有回收公司貨車半夜突起火，火勢一度波及其他車輛，事件幸無人受傷，警方仍在調查起火原因。



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