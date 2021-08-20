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旅發局ASMR片 讓旅客感受香港大自然

2021-08-20 列印
旅發局ASMR片 讓旅客感受香港大自然
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　　充滿感官刺激的ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response）影片近年大受歡迎，旅發局延續「360 Hong Kong Moments」系列時，加入這種嶄新手法，拍攝以夏日為主題的短片，儘管旅客未能親身到訪，仍可安坐家中，透過影片感受香港大自然。

　　短片收錄鬧市與大自然的聲響，包括坪洲渡輪的鳴笛、城門水塘樹葉受風吹擺動、赤柱的浪花拍岸濺起、在地道茶餐廳咬一口法式吐司而發出的清脆聲音等，希望能讓觀眾感受香港的夏日魅力。



　　旅發局又指亦有透過「郊野全接觸」平台，介紹多條主題路線，讓旅客未來造訪香港時，能多點不一樣的選擇。

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